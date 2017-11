Continuar a ler

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, que terá lugar no Estádio Nacional, Martim Aguiar adiantou que Portugal irá abordar a partida com "expetativas elevadas".



O capitão da equipa portuguesa, João Lino, disse que Portugal preparou bem o jogo e conhece bem o adversário, que "vem de um ciclo de vitórias e conseguiu os seus objetivos na última época".



O selecionador da República Checa, Phil Pretotius, deixou, por seu turno, elogios aos lobos. "Jogam de forma entusiasmante e será um prazer defrontá-los (...) Será um jogo muito difícil. Este é um grupo novo, com muitos jogadores jovens, e estamos ansiosos pela partida. Não haverá medo e não vamos recuar, apesar de sabermos que vamos defrontar uma equipa que tem jogado a um nível superior. Conhecemos os pontos fortes de Portugal", concluiu.



A partida frente à República Checa, no Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor, em Oeiras, contará igualmente para a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2019, que será disputado no Japão.



A seleção nacional defrontará depois a Holanda, a Polónia, a Suíça e a Moldávia. Na conferência de imprensa de antevisão da partida, que terá lugar no Estádio Nacional, Martim Aguiar adiantou que Portugal irá abordar a partida com "expetativas elevadas".O capitão da equipa portuguesa, João Lino, disse que Portugal preparou bem o jogo e conhece bem o adversário, que "vem de um ciclo de vitórias e conseguiu os seus objetivos na última época".O selecionador da República Checa, Phil Pretotius, deixou, por seu turno, elogios aos lobos. "Jogam de forma entusiasmante e será um prazer defrontá-los (...) Será um jogo muito difícil. Este é um grupo novo, com muitos jogadores jovens, e estamos ansiosos pela partida. Não haverá medo e não vamos recuar, apesar de sabermos que vamos defrontar uma equipa que tem jogado a um nível superior. Conhecemos os pontos fortes de Portugal", concluiu.A partida frente à República Checa, no Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor, em Oeiras, contará igualmente para a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2019, que será disputado no Japão.A seleção nacional defrontará depois a Holanda, a Polónia, a Suíça e a Moldávia.

O selecionador português de râguebi, Martim Aguiar, afirmou ter "expetativas elevadas" relativamente à prestação de Portugal no Rugby Europe Trophy 2017-18, na véspera de defrontar a congénere da República Checa."Temos como objetivo voltar a ganhar o grupo. Esta é a primeira de cinco finais. A possível chegada ao Mundial seria a cereja no topo do bolo, mas ainda está muito longe. Estamos com mais um ano de trabalho, o que é ótimo. Temos que continuar o nosso trabalho, corrigindo os erros que fizemos. Estamos muito contentes com os jogadores", referiu o técnico, citado em comunicado da Federação Portuguesa Rugby (FPR).

Autor: Lusa