"Os objetivos foram quase todos cumpridos. Conseguimos ganhar com o ponto de bónus, como era o nosso principal objetivo, mas estamos a cometer muitos erros. Continuamos a cometer erros não forçados e temos de melhorar isso urgentemente. Temos de ser mais consistentes, porque, como jogámos, não chega para o jogo com a Holanda", explicou.Depois de um bom arranque no embate deste sábado, Portugal quebrou um pouco e já só se reergueu perto do fim. Martim Aguiar atribuiu isso ao "facilitismo", que considerou típico dos portugueses: "É uma coisa muito portuguesa. Quando as coisas começam a correr bem, temos tendência a começar a inventar e a ficar um pouco arrogantes. É algo psicológico que temos de melhorar"."Não podemos falhar tanto. Fizemos muitas faltas, muitas penalidades e isso vai custar pontos contra a Holanda. Como o jogo vai ser equilibrado e todos os pontos contam, temos mesmo de falhar menos", acrescentou ainda o selecionador.Por sua vez, o treinador dos polacos, Blikkies Groenewald, admitiu que a derrota por 25 pontos de diferença até foi lisonjeira para a sua equipa."Quero felicitar a seleção portuguesa, jogaram muito bem, são rápidos e é possível ver que se prepararam bem. Temos de aceitar a derrota, nós fomos demasiado lentos e simplesmente não estivemos bem", frisou.Realçando que a sua seleção "consegue fazer bastante mais" do que aquilo que demonstrou no Jamor, o sul-africano Blikkies Groenewald não poupou nas palavras para a análise ao fraco desempenho dos seus jogadores."É o primeiro contacto que tivemos em três meses. Não é uma desculpa, mas podemos estar satisfeitos por Portugal só ter feito 35 pontos. Ainda não estamos em forma. Vamos voltar e ver o que conseguimos preparar ao longo das próximas quatro semanas, antes do jogo com a Moldávia", concluiu.