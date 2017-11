Continuar a ler

Nesta gala inaugural estarão presentes os 53 membros com este palmarés, entre os quais as lendas vivas John Smit, da África do Sul, Brian O'Driscoll, da Irlanda, e Richie McCaw e Dan Carter, da Nova Zelândia."A responsabilidade de ser o único português e o único jogador amador a integrar o clube é enorme. Espero estar à altura do desafio e honrar uma vez mais as cores do nosso país", acrescentou o ex-capitão da seleção de Portugal, no seu Facebook.Vasco Uva assume que este convite é "uma enorme honra", admitindo mesmo que "talvez a maior" da sua carreira desportiva."Estarei com muito orgulho a representar Portugal e o desporto nacional nesta gala e neste clube e espero estar à altura do desafio. Estar de igual para igual com alguns monstros do râguebi mundial, alguns deles grandes ídolos da minha juventude, será o melhor trofeu da minha carreira desportiva", sublinhou.Vasco Uva disputou o seu primeiro encontro pela seleção em fevereiro de 2003 contra a Geórgia e cumpriu 100 internacionalizações em maio de 2015 contra o Quénia, tendo deixado a equipa das quinas em março de 2016 com 101 desafios oficiais por Portugal.Após 20 anos de dedicação à modalidade, Vasco Uva joga atualmente a sua última época pelo seu clube de origem, o Grupo Desportivo do Direito.