Continuar a ler

A última sessão de apresentação da AESDP terá lugar no próximo sábado, dia 24 de fevereiro, na Loja Interativa do Turismo de Matosinhos.



A última sessão de apresentação da AESDP terá lugar no próximo sábado, dia 24 de fevereiro, na Loja Interativa do Turismo de Matosinhos.

A Associação de Escolas de Surf de Portugal (AESDP) continua a dar os primeiros passos e no fim-de-semana deu-se a conhecer em duas localidades. A primeira sessão de apresentação teve lugar em Odivelas, no sábado, e contou com a presença de 30 pessoas, a sua maioria em representação de escolas de surf espalhadas por todo o país. No domingo foi a vez de Sagres receber a AESDP, numa sessão observada atentamente por 19 pessoas.Nas duas sessões foram abordados temas relacionados com o licenciamento dos operadores de ensino de surf, a formação, a organização e a gestão das praias e respetivas capacidades de carga, a caraterização das praias e os direitos e obrigações dos operadores no terreno.

Autor: José Miguel Machado