A Polícia Judiciária está a investigar a morte da surfista açoriana Tânia Oliveira , que faleceu na segunda-feira, em Ponta Delgada, intoxicada com monóxido de carbono. Segundo avança o 'Correio da Manhã' , a jovem, de 20 anos, foi encontrada morta pelo irmão em casa de amigos onde celebrarava a passagem do ano depois de ter decidido tomar banho.A investigação da PJ descartou de imediato a hipótese de suicídio, bem como a "ação intencional de terceiros" e tudo aponta para que se tenha tratado de um acidente provocado por uma avaria no esquentador da habitação. As perícias irão aferir se terá ou não havido negligência na montagem ou manutenção dos sistema de gás do aparelho.Em 2016, Tânia Oliveira recebeu um 'wildcard' que lhe permitiu participar no Azores Airlines Pro e na Liga MEO Surf 2017 foi 20.ª classificada. A jovem foi também alta competição de ginástica aeróbica.