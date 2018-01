Kathleen Barrigão qualificou-se este sábado diretamente para a segunda ronda do Mundial de longboard, na ilha de Hainan, na China, enquanto os outros três portugueses em prova foram relegados para a repescagem.Barrigão alcançou o segundo lugar no oitavo 'heat' do quadro feminino, enquanto Inês Martins não foi além do terceiro posto na primeira bateria.Na competição masculina, João Dantas e Diogo Gonçalves, que também integram a seleção portuguesa estreante na competição, foram relegados para a repescagem, igualmente por terminarem os respetivos 'heat' nos terceiros lugares.

Autor: Lusa