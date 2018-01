Continuar a ler

Na sua primeira presença na competição, a seleção portuguesa ocupa provisoriamente o 10.º lugar do ranking coletivo.



Em declarações à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Surf, o selecionador Miguel Ruivo reconheceu que os lusos estiveram "a bom nível, muito perto de ultrapassar mais uma eliminatória, o que só não aconteceu por manifesta infelicidade". Na sua primeira presença na competição, a seleção portuguesa ocupa provisoriamente o 10.º lugar do ranking coletivo.Em declarações à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Surf, o selecionador Miguel Ruivo reconheceu que os lusos estiveram "a bom nível, muito perto de ultrapassar mais uma eliminatória, o que só não aconteceu por manifesta infelicidade".

Os portugueses Diogo Gonçalves, João Dantas e Kathleen Barrigão foram esta quarta-feira eliminados do Mundial de longboard, que está a ser disputado na ilha de Hainan.Gonçalves e Dantas ficaram em terceiros nas suas baterias da quarta ronda do quadro de repescagens, enquanto Kathleen Barrigão 'caiu' na terceira eliminatória da repescagem da competição feminina, ao terminar o seu heat no quarto posto.

Autor: Lusa