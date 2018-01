A surfista portuguesa Teresa Bonvalot foi esta terça-feira eliminada na terceira ronda do Mundial de juniores, em Kiama, na Austrália, ao ser terceira e última na sua bateria.Bonvalot somou apenas 8,27 pontos (4,67 e 3,60 nas melhores ondas) e acabou por ficar fora dos quartos de final, depois de ter passado diretamente da primeira para a terceira ronda.Vahine Fierro, da Polinésia Francesa, venceu o heat, com 13,50 pontos (8,17 e 5,33), à frente da brasileira Taina Henkel, com 12,17 (5,00 e 7,17).

Autor: Lusa