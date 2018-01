Kathleen Barrigão foi este domingo derrotada na segunda ronda do quadro principal do Mundial de longboard, na ilha de Hainan, mas assegurou a presença na terceira eliminatória das repescagens, tal como João Dantas e Diogo Gonçalves.Barrigão terminou o terceiro 'heat' da segunda ronda no terceiro lugar e foi relegada para a segunda ronda de repescagem, vencendo a sua bateria, ao contrário de Inês Martins, que ficou afastada da competição ao terminar em quarto no primeiro embate.Na competição masculina, João Dantas e Diogo Gonçalves, que no sábado foram eliminados do quadro principal, venceram os seus 'heats' e avançaram para a terceira ronda da repescagem.

Autor: Lusa