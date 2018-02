O Sporting está apostado em vencer a Liga dos Campeões, tendo hoje (18h30) mais uma etapa importante que poderá carimbar as meias-finais. O triunfo no Pavilhão João Rocha frente aos franceses do Stella Sport La Romagne, por 3-1, na 1ª mão dos ‘quartos’, foi motivador mas nada está decidido. "A eliminatória não está terminada. O nosso intuito é o de dar continuidade ao bom resultado da 1ª mão, mas vamos ter de suar muito para superar esta formação francesa", disse João Monteiro.

O internacional elogiou as qualidades do categorizado adversário: "Atualmente lidera o respetivo campeonato. Tenho a certeza de que é uma equipa motivada . Esperamos poder festejar no final", desejou João Monteiro.

Apesar das dificuldades, o mesatenista acredita na passagem: "Todos os encontros são autênticos desafios, sendo que já demonstrámos ter capacidade para fazer frente a qualquer equipa. Os nossos adeptos têm sido uma peça fulcral. Temos tido público nas partidas internacionais e já soube que vão estar elementos da Juve Leo no pavilhão em França."

Autor: Alexandre Reis