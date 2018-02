O olímpico Marcos Freitas mantém a 12.ª posição no ranking mundial de ténis de mesa, o quarto melhor europeu, esta terça-feira divulgado pela Federação Internacional (ITTF) da modalidade.Na classificação, Freitas é o português mais bem cotado, à frente de Tiago Apolónia, que no sábado foi eliminado no top-16 europeu de Montreux, mas que subiu seis posições (34.º), João Monteiro (56.º), e João Geraldo (65.º).Em femininos, a mesatenista mais bem classificada é Fu Yu, na 27.ª posição, com uma subida de nove lugares. Jieni Shao desceu de 85.ª em janeiro para 86.ª e Leila Oliveira melhorou quatro posições e é agora 271.ª.

Autor: Lusa