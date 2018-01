Na liderança do campeonato nacional e depois de conquistar a Taça de Portugal no domingo nas Caldas da Rainha, a equipa masculina do Sporting vira hoje as atenções para o panorama internacional, com foco na Liga dos Campeões. O Pavilhão João Rocha recebe hoje o encontro da 1ª mão dos quartos-de-final da Champions, com os leões a terem os franceses do Stella Sport La Romagne pela frente, num duelo com entrada gratuita para os adeptos.

Depois da boa prestação na fase de grupos –2º lugar no Grupo A –, o Sporting prepara com máxima importância este compromisso europeu, com o treinador Chen Shi Shao a destacar a importância desta primeira mão. "Vai ser um embate bastante complicado mas temos realizado um grande trabalho nesta competição e queremos seguir em frente. Vamos fazer de tudo para conseguir o apuramento para as meias-finais", começou por analisar o treinador dos leões, em declarações à Sporting TV. "Espero que os adeptos compareçam em peso para nos ajudarem a alcançar mais um triunfo", pediu Chen Shi Shao.

Já João Monteiro destacou o poderio do conjunto francês. " É uma equipa muito forte, que venceu o grupo onde estava inserida e, por isso, vai ser uma partida muito difícil, mas estamos unidos e focados. Esperamos estar todos ao nosso melhor nível", comentou o português, que vai ter como colegas de equipa Quadri Aruna e Diogo Carvalho: Bode Abiodun está convocado mas, devido à regra de utilização de apenas um estrangeiro, deverá ficar de fora. Rivais chegam "sem pressão" Do lado do Stella Sport la Romagne, o treinador Fabrice Coutolleau revela que chega a Lisboa sem pressão: "No início da temporada, o nosso objetivo era atingir os quartos-de-final. Portanto, tudo o que vier agora será um bónus. Vamos jogar sem pressão".

Autor: Diogo Jesus