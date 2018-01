Continuar a ler

Com o Sporting na frente por 2-1, foi Aruna a ter a responsabilidade fechar o encontro e não desiludiu, vencendo por contundentes 3-0 Chen Tian Yuan. "O segundo jogo sempre acreditei que podia ganhar. Quando vencia por 10-6 tive de me concentrar muito para conquistar o último ponto", disse.



O técnico leonino, Chen Shi Chao, era também um homem satisfeito. "Foi um bom jogo. A minha equipa está de parabéns e o Sporting também. Queremos continuar a fazer história e chegar às meias-finais e à final."



"Foi uma vitória muito boa, temos agora duas semanas para trabalhar e melhorar", destacou por sua vez Diogo Carvalho.



É a primeira vez que o Sporting está a competir neste formato da Liga dos Campeões e já está a fazer história com a presença nos quartos-de-final... mas ‘ameaça’ não ficar por aqui. Com cerca de 500 sportinguistas muito entusiastas nas bancadas do Pavilhão João Rocha, os leões receberam e venceram os franceses do Stella Sport La Romagne (atuais campeões da ETTU Cup, 2ª prova europeia mais importante) por 3-1, em jogo referente à primeira mão da eliminatória, deslocando-se agora a França, no dia 9 de fevereiro, com muito boas perspetivas de chegar às meias-finais... mas um passo de cada vez.No que toca à partida, a formação verde e branca não teve uma entrada à leão e perdeu mesmo o primeiro set por 3-1, com o nigeriano Quadri Aruna a ter muitas dificuldades em responder ao forte ritmo imposto pelo chinês Wei Shihao. O português João Monteiro foi o segundo a entrar em ação e repôs a igualdade, vencendo o também chinês Chen Tian Yuan também por 3-1. Coube a Diogo Carvalho desempatar a partida a favor do Sporting, superiorizando-se (3-1) perante o francês Ollivier Brice.

Autores: Daniel Monteiro