Por seu lado, o porta-voz da FFT lembrou, numa conferência de imprensa para fazer o ponto de situação após o, que o torneio continua numa fase de nível 2 (de risco de atentado) de segurança reforçada, mantendo o mesmo dispositivo de 2016."A segurança é uma verdadeira prioridade nas nossas ações. Não somos experientes numa situação de atentado, porque nunca vivemos uma, mas estamos treinados, fizemos simulações e repetições. Com a experiência do ano passado, o nosso sistema está mais afinado", sublinhou Stephan Post.Como em 2016, a FFT colocou três pontos de passagem obrigatória nas imediações do complexo da Porte d'Auteuil, com detetores de metais e revistas manuais.Cerca de 450.000 espetadores são esperados até 11 de junho em Roland Garros, com o pico estimado a ser de 35.000 adeptos nos dias mais concorridos.O quadro principal do segundo Grand Slam da temporada arranca no domingo, com a fase de qualificação já a decorrer.O reforço de segurança no torneio parisiense acontece horas depois do atentado na Arena de Manchester, no norte da Inglaterra, em que, pelo menos, 22 pessoas morreram, além do atacante, e 59 ficaram feridas.