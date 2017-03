Continuar a ler

Nas meias-finais, o suíço vai defrontar o espanhol Pablo Carreno, 21.º cabeça de série, que superou o uruguaio Pablo Cuevas, 27.º, por 6-1, 3-6 e 7-6 (7-4).



O suíço Stanislas Wawrinka, terceiro cabeça de série, qualificou-se para as meias-finais do torneio Masters 1.000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, ao bater o austríaco Dominic Thiem, oitavo pré-designado e nono jogador mundial.O tenista helvético é o melhor colocado no ranking entre os jogadores ainda em prova, após as eliminações do britânico Andy Murray (número 1 Mundial) e do sérvio Novak Djokovic (número 2), Wawrinka apenas se qualificou no 'tie-break' do terceiro 'set', precisando de duas horas e 33 minutos para garantir um triunfo com os parciais de 6-4, 4-6 e 7-6 (7-2).

Autor: Lusa