Continuar a ler

O diretor do torneio destacou que se trata de "um talento enorme". "É reconhecido por toda a indústria do ténis, desde os aficionados até aos mais prestigiados comentadores, como um fenómeno de entretenimento difícil de rivalizar. Isso faz dele um dos jogadores mais cobiçados e a sua cotação tem subido em flecha, mas as excelentes recordações que levou nos dois últimos anos também contribuíram para a decisão final de regressar ao nosso país em vez de optar por outro torneio. Foi finalista em 2015 e semifinalista em 2016, mas ganhou claramente a todos na popularidade e no impacto junto do público", explicou.



Nick Kyrgios manifestou a sua felicidade e disse estar "ansioso"."Estou muito entusiasmado por regressar ao Millennium Estoril Open. O torneio em si e a beleza da área de Cascais trazem-me memórias muito especiais, pois foi aí que cheguei pela primeira vez a uma final do circuito ATP e que comemorei o meu aniversário nos dois últimos anos, com a ajuda da organização", referiu. O diretor do torneio destacou que se trata de "um talento enorme". "É reconhecido por toda a indústria do ténis, desde os aficionados até aos mais prestigiados comentadores, como um fenómeno de entretenimento difícil de rivalizar. Isso faz dele um dos jogadores mais cobiçados e a sua cotação tem subido em flecha, mas as excelentes recordações que levou nos dois últimos anos também contribuíram para a decisão final de regressar ao nosso país em vez de optar por outro torneio. Foi finalista em 2015 e semifinalista em 2016, mas ganhou claramente a todos na popularidade e no impacto junto do público", explicou.Nick Kyrgios manifestou a sua felicidade e disse estar "ansioso"."Estou muito entusiasmado por regressar ao Millennium Estoril Open. O torneio em si e a beleza da área de Cascais trazem-me memórias muito especiais, pois foi aí que cheguei pela primeira vez a uma final do circuito ATP e que comemorei o meu aniversário nos dois últimos anos, com a ajuda da organização", referiu.

Nick Kyrgios está confirmado no Millennium Estoril Open, que vai decorrer de 29 de abril a 7 de maio. O jovem de 21 anos e atual 16.º do ranking ATP junta-se a João Sousa, a Juan Martin del Potro e a Pablo Carreño-Busta no lote de participantes já garantidos."Após muitos meses de negociações com o agente do jogador, recebemos finalmente a confirmação de que estará novamente presente no Millennium Estoril Open", revelou João Zilhão.

Autor: Sandra Lucas Simões