Continuar a ler

Após o resultado deste domingo, Alexander Zverev deverá na segunda-feira ser 'promovido' a número 10 do ranking mundial.O tenista português João Sousa participou também no torneio Masters 1.000 de Roma, perdendo para o britânico Kyle Edmund por 2-0 na primeira ronda, no dia em que deixou o 'top 50' do 'ranking' ATP.