O alemão Alexander Zverev, 21.º do ranking mundial, venceu este domingo o torneio de Montpellier, França, depois de bater na final o gaulês Richard Gasquet, número 22 da hierarquia.Zverev venceu Gasquet, que se tinha sagrado campeão nas duas últimas edições do torneio francês, em dois sets, pelos parciais de 7-6 (4) e 6-3, em uma hora e 28 minutos.Esta foi a primeira vez que Zverev - que conquistou o segundo título na carreira, na quarta final que disputou - defrontou Gasquet, campeão do Estoril Open de 2015.

Autor: Lusa