O alemão Alexander Zverev tornou-se esta sexta-feira o terceiro tenista a qualificar-se para o Masters de Londres, depois do espanhol Rafael Nadal e do suíço Roger Federer, ao apurar-se para as meias-finais do Open da China.Com 20 anos, Zverev vai estrear-se na prova que opõe os oito melhores jogadores do ano graças à vitória obtida sobre o russo Andrey Rublev nos quartos de final da prova chinesa, por 6-2 e 6-3, marcando encontro com o australiano Nick Kyrgios nas 'meias'.O tenista alemão é, em conjunto com Nadal e Federer, o jogador que mais torneios venceu nesta temporada, com um total de cinco títulos conquistados, dois deles ATP 1000, em Roma e Montreal.

Autor: Lusa