Depois de ter deixado 'fugir' uma vantagem de 2-0 em sets, Kyrgios ainda desperdiçou um match point quando estava em vantagem por 8-7 no quinto parcial.



O tenista australiano Nick Kyrgios, 13.º do ranking mundial e 'carrasco' de Gastão Elias na ronda inaugural, perdeu esta quarta-feira na segunda eliminatória do Open da Austrália, primeiro Grand Slam do ano.Kyrgios, vice-campeão do Estoril Open de 2015, foi afastado pelo italiano Andreas Seppi, 89.º da hierarquia, que venceu o jogador da casa em cinco sets, pelos parciais de 1-6, 6-7 (1-7), 6-4, 6-2 e 10-8, em três horas e oito minutos.

Autor: Lusa