Na terceira ronda, Murray defrontará o norte-americano Sam Querrey, 32.º da hierarquia, naquele que será o oitavo frente a frente entre os dois jogadores. O britânico parte em clara vantagem, com seis vitórias e apenas uma derrota.



Este terceiro dia do quadro masculino ficou também marcado pela eliminação do croata Marin Cilic, sétimo do ranking mundial.



O tenista britânico Andy Murray, líder do ranking mundial, qualificou-se esta terça-feira para a terceira ronda do Open da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, depois de vencer o russo Andrey Rublev, 152.º do circuito.Murray, que nunca venceu o Open da Austrália, embora tenha chegado à final em 2010, 2011, 2013, 2015 e 2016, superiorizou-se a Rublev, proveniente do torneio de qualificação, por 6-3, 6-0 e 6-2, em uma hora e 36 minutos.

Autor: Lusa