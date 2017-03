Continuar a ler

O sérvio Novak Djokovic, segundo na hierarquia, foi afastado nos quartos-de-final do torneio mexicano de Acapulco, nos quais perdeu diante do australiano Nick Kyrgios, enquanto o suíço Stan Wawrinka, terceiro do mundo, caiu frente ao bósnio Damir Dzumhur na primeira ronda do Dubai.O britânico conta agora com 12.040 pontos, mais 2.215 do que Djokovic e 6.845 do que Wawrinka.Entre os portugueses, João Sousa, que marcou presença nas meias-finais do torneio brasileiro de São Paulo, nas quais perdeu diante do espanhol Albert Ramos, manteve a 37.ª posição, enquanto Gastão Elias subiu três lugares para o 95.º e Pedro Sousa manteve o 196.º.O ranking feminino continua a ser liderado pela veterana norte-americana Serena Williams, enquanto Michelle Larcher de Brito continua a ser a melhor jogadora portuguesa, no 243.º posto.