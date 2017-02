Continuar a ler

Na segunda ronda do torneio dos Emirados Árabes Unidos, Dzumhur vai defrontar o espanhol Marcel Granollers, número 36 do mundo. Ao contrário de Murray, o suíço Stan Wawrinka, terceiro da hierarquia, caiu logo na primeira ronda , face ao bósnio Damir Dzumhur, por 7-6 (7-4) e 6-3.No seu regresso à competição após a eliminação nas meias-finais dos Open da Austrália, perante o compatriota Roder Federer, Wawrinka foi derrotado pelo 77.º jogador da tabela ATP, em apenas uma hora e 12 minutos.Na segunda ronda do torneio dos Emirados Árabes Unidos, Dzumhur vai defrontar o espanhol Marcel Granollers, número 36 do mundo.

O tenista britânico Andy Murray, líder do ranking mundial, qualificou-se esta terça feira sem problemas para a segunda ronda do Torneio do Dubai, no seu regresso aos 'courts' após a queda prematura no Open da Austrália.Murray, primeiro cabeça de série, superou o tunisino Malek Jaziri, 51.º jogador mundial, em dois 'sets', pelos parciais de 6-4 e 6-1, num embate que durou uma hora e 19 minutos.

Autor: Lusa