A tenista alemã Angelique Kerber, líder do ranking WTA e detentora do título no Open da Austrália, qualificou-se esta quarta-feira para a terceira ronda do primeiro grand slam da temporada, que decorre em Melbourne.No dia em que comemorou 29 anos, Kerber teve de voltar a recorrer a um terceiro set para seguir em frente, superiorizando-se agora à compatriota Carina Witthoeft, 89.ª da hierarquia, por 6-2, 6-7 (3-7) e 6-2, em duas horas e oito minutos.Na terceira eliminatória, a número um do mundo defrontará a checa Kristyna Pliskova, 58.ª do circuito, naquele que será o primeiro confronto entre as duas jogadoras.

Autor: Lusa