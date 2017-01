A tenista alemã Angelique Kerber, líder do ranking mundial, qualificou-se esta para a segunda ronda do Open da Austrália, primeiro Grand Slam do ano.Na estreia na edição de 2017, Kerber, atual campeã, venceu a ucraniana Lesia Tsurenko, 51.ª do circuito, em três sets, pelos parciais de 6-2, 5-7 e 6-2, em duas horas e três minutos.Na segunda ronda, Kerber vai defrontar a compatriota Carina Witthoeft, 89.ª da hierarquia.

Autor: Lusa