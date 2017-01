O português João Sousa, atual 44.º do ranking ATP, assegurou esta madrugada o acesso aos quartos-de-final do torneio ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia, ao superar em dois sets o britânico Brydan Klein, número 247 da hierarquia masculina, em dois sets, com parciais de 6-3 e 6-4.Nos 'quartos', o tenista vimaranense terá pela frente o holandês Robin Haase, que na 2.ª ronda afastou David Ferrer, por 2-6, 6-4 e 7-6 (4). Frente ao holandês, 58.º do ranking, Sousa soma uma vitória e uma derrota, uma igualdade que tentará anular já na próxima madrugada.

Autor: Fábio Lima