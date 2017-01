Continuar a ler

"Estou triste por não ter conseguido conquistar o título, porque foi uma grande semana para mim", revelou o jogador de Guimarães, antes de agradecer o carinho que recebeu durante aquela que foi a sua oitava final da carreira. "Obrigado a todos por todo o apoio que me deram hoje".



Apesar da derrota, Sousa garantiu em Auckland o regresso ao top 40 ATP.

João Sousa ficou este sábado muito próximo de alcançar em Auckland o seu terceiro título ATP da carreira, ao perder na final da prova neozelandesa numa muito equilibrada batalha de três sets diante do norte-americano Jack Sock, de 24 anos.Num encontro repleto de pontos espetaculares e quase sempre muito bem jogado, o vimaranense, 44.º do ranking ATP, não resistiu ao atual 23.º da hierarquia, e acabou derrotado por 6-3, 5-7 e 6-3, em 1h57, apesar de ter chegado a dispor de um break de vantagem na fase inicial do parcial decisivo.