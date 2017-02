Continuar a ler

Com um arranque demolidor, o tenista asiático venceu o primeiro parcial por 6-1. No segundo, João Sousa já deu boa réplica, esteve perto de fazer o 5-5 mas acabou derrotado por 6-4, ficando assim pelo caminho nos quartos-de-final da prova argentina.



Apesar da derrota nos quartos-de-final, o bom torneio de João Sousa vai valer-lhe a reentrada no top 40 do ranking ATP na próxima semana (em princípio será 39º).



Na próxima semana, o português - que chegou pela segunda vez este ano aos 'quartos' de um torneio ATP (Auckland e Buenos Aires) - ruma no Brasil para participar no Rio Open, um ATP 500 onde também estará Gastão Elias.





O japonês Kei Nishikori, número 5 do ranking mundial, confirmou o favoritismo e não teve grandes problemas para afastar o português João Sousa (41.º na hierarquia) no torneio ATP de Buenos Aires, triunfando em dois sets, num duelo que durou uma hora e 11 minutos.O vimaranense de 27 anos, que esta semana ocupa o 41º lugar da classificação masculina, teve pela frente a melhor versão do denominado ‘Samurai de Shimane’, que fez jus à sua ‘alcunha’ e mostrou quase todo o leque de armas que faz dele um dos melhores tenistas do Mundo há várias temporadas. Em terra batida, por exemplo, Nishikori chegou pelo menos às meias-finais em quatro dos seus últimos cinco torneios, só perdendo com Rafa Nadal, Novak Djokovic e Richard Gasquet.

Autores: José Morgado e Lusa