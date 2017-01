O português João Sousa, atual 44.º colocado no ranking ATP, começou da melhor forma a sua temporada de 2017, ao bater esta madrugada, na primeira ronda do torneio ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia, o espanhol Albert Ramos, numa partida resolvida em dois sets, com parciais de 6-1 e 7-5.A jogar ante o 26.º da hierarquia mundial e quinto cabeça de série - e que na semana passada chegara aos quartos-de-final no torneio de Chennai -, o português mostrou-se bastante consistente e, desta forma, igualou o 'mano a mano' com o espanhol, que agora está com dois triunfos para cada lado.Na segunda ronda o português terá pela frente o qualifier britânico Brydan Klein, número 247 do ranking ATP, que esta madrugada bateu o argentino Facundo Bagnis por 6-1, 6-7 (6) e 7-6 (3).

Autor: Fábio Lima