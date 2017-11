Continuar a ler

Num primeiro set em que cedeu apenas dois pontos no seu serviço, o búlgaro quebrou três vezes o serviço ao belga, fechando o encontro ao terceiro match point que dispôs frente a Goffin, que apenas dispôs de uma oportunidade de break.Dimitrov tornou-se no segundo tenista a qualificar-se para as meias-finais do Masters, depois de na terça-feira Roger Federer ter somado o segundo triunfo no grupo Boris Becker Ainda esta quarta-feira, o espanhol Pablo Carreño Busta, vencedor do Estoril Open, 10.º do mundo, estreia-se na competição, depois de ter substituído o lesionado Rafael Nadal, frente ao austríaco Dominic Thiem, quarto do ranking, num encontro entre dois tenistas que procuram o primeiro triunfo.Goffin, que venceu Nadal na primeira jornada, mantém as esperanças de apuramento, jogando com Thiem na última jornada.