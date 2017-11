Continuar a ler

Com este sucesso, Dimitrov termina o grupo cem por cento vitorioso e agora vai defrontar, numa das meias-finais, o norte-americano Jack Sock. Na outra, estarão o suíço Roger Federer, grande dominador do grupo Boris Becker, e o belga David Goffin, que se qualificou hoje, mais cedo.Numa partida antecipadamente sem história - era para cumprir calendário -, Dimitrov não quis abrandar e ganhou 11 pontos de seguida e quatro jogos. Pablo Carreno precisou de 21 minutos para finalmente ganhar um jogo, em tudo o resto foi positivamente esmagado pelo melhor jogo do adversário.Pior ficou no segundo set o último vencedor do Estoril Open, já que teve de ser assistido, com problemas no adutor esquerdo. Sem motivação, limitou-se a ver a derrota evoluir.Quanto a Goffin, oitavo do ranking mundial, discutiu com o austríaco Dominic Thiem, quarto, a última vaga nas meias-finais, com o belga a levar a melhor, com um triunfo por 6-4 e 6-1, em uma hora e 12 minutos.O austríaco até entrou melhor no encontro e chegou a estar a vencer por 3-0 no primeiro set, mas acabou por permitir a reviravolta a Goffin, que venceu cinco jogos consecutivos.No segundo parcial, Thiem apenas venceu o seu primeiro jogo de serviço, com Goffin a triunfar nos seis seguintes.