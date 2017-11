O tenista suíço Roger Federer apurou-se esta terça-feira para as meias-finais das ATP Finals, a decorrerem em Londres, ao vencer o alemão Alexander Zverev em três sets, por 7-6 (6), 5-7 e 6-1.Num jogo muito equilibrado, principalmente nos dois primeiros parciais, o número dois mundial, 36 anos e 15 participações no Masters, fez valer toda a sua experiência frente a um adversário 16 anos mais novo e que participa pela primeira vez na prova.Enquanto Federer já pode preparar a sua meia-final quando disputar o seu encontro da terceira jornada frente ao já eliminado croata Marin Cilic, esta ronda será determinante para Zverev, que vai discutir diretamente com o norte-americano Jack Sock a ouitra vaga ainda em aberto para as meias-finais.

Autor: Lusa