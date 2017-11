Continuar a ler

O austríaco até entrou melhor no encontro e chegou a estar a vencer por 3-0 no primeiro set, mas acabou por permitir a reviravolta a Goffin, que venceu cinco jogos consecutivos.



No segundo parcial, Thiem apenas venceu o seu primeiro jogo de serviço, com Goffin a triunfar nos seis seguintes para atingir as meias-finais das ATP Finals, nas quais vai encontrar o suíço Roger Federer, segundo do mundo



"Jogar com o Roger é sempre um encontro difícil. O campo vai estar cheio como sempre e com um grande ambiente. É muito bom jogar contra o Federer. Não tenho nada a perder. Ele está a jogar muito bem, mas vou tentar elevar o meu jogo e vencer", disse.



O belga David Goffin qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais das ATP Finals, nas quais vai defrontar o suíço Roger Federer, depois de vencer o austríaco Dominic Thiem na última jornada do Grupo Pete SamprasGoffin, oitavo do ranking mundial, e Thiem, quarto, discutiam a última vaga nas 'meias', com o belga a levar a melhor, com um triunfo por 6-4 e 6-1, em uma hora e 12 minutos.

Autor: Lusa