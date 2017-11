Continuar a ler

Eterna promessa adiada do ténis mundial, aquele que ficou conhecido como 'Baby Fed[erer]' viu finalmente confirmado o seu talento com a conquista da competição popularmente denominada 'Masters'."Quero felicitar David Goffin, que considero ser um dos tenistas que mais progrediu nos últimos meses", acrescentou o búlgaro, que se converteu no primeiro estreante a vencer a competição, que reúne os oito melhores tenistas da temporada, desde o espanhol Alex Corretja, em 1998.Aos 26 anos, Dimitrov, que vai subir ao terceiro lugar do ranking mundial, fechou com chave de ouro a melhor época da sua carreira, na qual também conquistou o seu primeiro Masters 1.000, em Cincinnati, e chegou às meias-finais do Open da Austrália.