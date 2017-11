Continuar a ler

No lugar de Rafa Nadal entrará o também espanhol Pablo Carreño Busta. Um torneio de final de época que, refira-se, é verdadeira uma pedra no sapato para o maiorquino de 31 anos. É que, apesar de se ter qualificado para o mesmo pela 13.ª edição consecutiva, o espanhol nunca o conseguiu vencer e, durante essa sequência de 13 apuramentos seguidos, decidiu abandonar ainda antes do começo em cinco...No lugar de Rafa Nadal entrará o também espanhol Pablo Carreño Busta.

Rafa Nadal anunciou esta segunda-feira, pouco depois da derrota ante David Goffin, a sua desistência do ATP Finals, devido a uma lesão no joelho esquerdo que o fez ter muitas dificuldades no duelo com o tenista belga. Ainda assim, apesar de todas as dores, diga-se que Nadal bateu-se taco a taco com o seu opositor, perdendo ao cabo de quase três horas, com parciais de 7-6 (5), 6-7 (4) e 6-4."Não estou pronto para jogar. Lutei imenso sabendo que seria a minha última partida da temporada. O meu compromisso foi lutar. Falhei demasiadas vezes este torneio durante a minha carreira", admitiu o espanhol, dando a entender que já durante o encontro havia tomado a decisão de se retirar do torneio.

Autor: Fábio Lima