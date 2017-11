David Goffin levou a melhor sobre Jo-Wilfried Tsonga, com os parciais de 7-6 (5), 6-3 e 6-2, e empatou (2-2) a final da Taça Davis, que a Bélgica está a disputar em Lille diante da França.O número 7 do Mundo salvou seis break points no primeiro set e acabou por dominar os dois seguintes, para gáudio da restante formação belga, que nunca ganhou a 'Saladeira'.O último e decisivo encontro vai colocar frente a fente, ainda este domingo, o francês Lucas Pouille e o belga Steve Darcis.