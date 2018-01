Continuar a ler

Deste modo, regista-se um empate (1-1) e as circunstância do encontro de amanhã serão um pouco diferentes, depois do português (57º ATP) ter carimbado a passagem após ter derrotado o norte-americano Donald Young (61º mundial), por 6-7 (8), 6-4 e 6-2.



"O confronto com o Ferrer vai ser muito exigente não só a nível físico como a nível mental. Já nos conhecemos bem", sublinhou Sousa, citado pela sua assessoria de imprensa.



O triunfo frente a Donald Young, que chegou a ser líder mundial de juniores, deixou satisfeito o campeão nacional: "Apesar de ter perdido o primeiro set, penso que o meu nível esteve um pouco acima do dele durante a maior parte do encontro. Retiro ilações muito positivas e consegui aplicar muitas coisas no encontro que trabalhei ao longo da pré-temporada", comentou o pupilo de Frederico Marques, referindo-se à boa qualidade do serviço.



O espanhol David Ferrer é um dos seis jogadores do top 100 mundial que tem 35 ou mais anos e esse é um motivo especial para o embate com o português João Sousa na 2ª ronda do torneio de Auckland, Nova Zelândia, que é visto como um tira-teimas.Sousa venceu o primeiro duelo com David Ferrer, em 2013, na caminhada para o primeiro título em Kuala Lumpur, Malásia, naquela que foi até hoje a melhor vitória do vimaranense, frente ao então nº 4 mundial, mas em 2016 o português cedeu em Viena.

Autor: Norberto Santos