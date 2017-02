Já imaginou estar sentado num computador durante o Super Bowl e ter a curiosa ideia de propor uma saída com Eugenie Bouchard? Foi exatamente isso que aconteceu ao jovem John: apostou com a tenista canadiana que os New England Patriots ganhavam ela aceitou o desafio e... perdeu.O jovem de Chicago nunca pensou que a antiga top 5 do ranking mundial cumprisse a promessa, mas ela mostrou-se uma mulher de palavra: pagou a viagem e o hotel ao seu fã até Nova Iorque e combinou tudo para que o encontro fosse inesquecível."Fui eu que marquei tudo. Fomos ver um jogo da NBA, em Brooklyn, porque queria que fosse uma experiência diferente. Poderia tornar-se estranho ir jantar com um desconhecido, mas não foi, porque ele é normal", exultou a canadiana, que assumiu a possibilidade de haver... um segundo encontro.

Autor: José Morgado