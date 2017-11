Juan Martin del Potro disputou apenas um jogo este ano no Millennium Estoril Open, tendo regressado à Argentina devido ao falecimento do avô, mas a organização pagou-lhe o cachê por inteiro. Esta situação poderá contribuir para o jogador voltar a Portugal em 2018 para disputar a quarta edição da prova, entre 28 de abril e 6 de maio, no CT do Estoril.

João Zilhão, diretor do torneio, tem mantido negociações com o agente do atual nº 17 do Mundo que ainda está dentro da corrida para as finais do ATP World Tour em Londres, necessitando de chegar, pelo menos, às meias-finais no Masters 1.000 em Paris. Del Potro qualificou-se esta quinta-feira para os ‘quartos’ neste evento ao bater o holandês Robin Haase, por 7-5 e 6-4. Na capital inglesa, Zilhão espera ultimar os pormenores que garantam o regresso do argentino.

Continuar a ler

"Houve uma grande sensibilidade do Juan Martin del Potro para com a nossa atitude. Foi uma situação muito pesarosa para ele e fomos naturalmente compreensíveis", comentou Zilhão a Record. Desde o US Open que o responsável português tem abordado Tony Godsick, agente de Roger Federer e de Del Potro, para o argentino voltar a jogar em solo nacional. "Tem havido avanços e espero ter boas novidades até final do ano, mas nada está ainda garantido", disse Zilhão, que na próxima semana estará em Milão a seguir o Masters da NextGen. "Gostaria imenso de contratar um ou dois jogadores em Itália", frisou.



Goffin é o primeiro belga nas finais ATP



Apesar da derrota frente ao veterano francês Julien Benneteau, de 35 anos, por duplo 6-3, em Paris, David Goffin tornou-se o primeiro jogador belga a qualificar-se para as finais do ATP World Tour, que terão lugar em Londres. Esta situação foi possível porque anteriormente o gaulês Lucas Pouille cedeu face ao norte-americano Jack Sock, por 7-6 (6) e 6-3. David Goffin ocupa atualmente a 10.ª posição na lista ATP, o seu melhor registo de sempre.



Ainda na jornada desta quinta-feira na capital francesa, o espanhol Fernando Verdasco eliminou na 3.ª ronda o austríaco Dominic Thiem, por 6-4 e 6-4 e o norte-americano John Isner garantiu o acesso aos quartos-de-final ao afastar o búlgaro Grigor Dimitrov, por 7-6 (10), 5-7 e 7-6 (3). Ainda na jornada desta quinta-feira na capital francesa, o espanhol Fernando Verdasco eliminou na 3.ª ronda o austríaco Dominic Thiem, por 6-4 e 6-4 e o norte-americano John Isner garantiu o acesso aos quartos-de-final ao afastar o búlgaro Grigor Dimitrov, por 7-6 (10), 5-7 e 7-6 (3).

Autor: Norberto Santos