Continuar a ler

Único dos cinco representantes portugueses no 'top 250' presente no Campeonato Nacional, João Sousa vai agora defrontar Tiago Cação (1.254.º) nos quartos de final.



Esta é a apenas a segunda vez que o vimaranense, 59.º do ranking ATP, participa na competição. A sua estreia aconteceu em 2005, quando tinha apenas 16 anos. Único dos cinco representantes portugueses no 'top 250' presente no Campeonato Nacional, João Sousa vai agora defrontar Tiago Cação (1.254.º) nos quartos de final.Esta é a apenas a segunda vez que o vimaranense, 59.º do ranking ATP, participa na competição. A sua estreia aconteceu em 2005, quando tinha apenas 16 anos.

João Sousa assinalou esta quinta-feira o regresso ao Campeonato Nacional Absoluto, após 12 anos de ausência, com um triunfo em dois sets sobre Gonçalo Falcão, que lhe permitiu avançar para os quartos-de-final.A jogar pela primeira vez no 'court' com o seu nome, na Beloura Tennis Academy, em Sintra, o número um nacional enfrentou mais dificuldades do que esperado para derrotar o 1.166.º jogador mundial, pelos parciais de 7-5 e 7-6 (7-3).

Autor: Lusa