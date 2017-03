Continuar a ler

"Penso que é questionável permitir - não interessa quem é - que uma jogadora que ainda está suspensa possa jogar um torneio naquela semana. Penso que é desrespeitar as outras jogadoras e o [circuito] WTA", disse.



Após garantir a presença na terceira ronda do torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos, a dinamarquesa garantiu não ter qualquer problema com Sharapova, assumindo que "todos merecem uma segunda oportunidade".



A tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki, antiga número um mundial, considerou no sábado que a russa Maria Sharapova deveria recomeçar do zero, depois de cumprir uma suspensão de 15 meses por doping.Suspensa por uso de meldonium, Sharapova, que ficou sem ranking, deve regressar, por convite, à competição no torneio de Estugarda, na Alemanha, que se disputa de 24 a 30 de abril, embora a russa apenas possa voltar a competir a 26 de abril.

Autor: Lusa