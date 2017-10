Continuar a ler

Nos oitavos de final, Gastão Elias vai encontrar o argentino Facundo Arguello, 274.º do mundo, que afastou o compatriota Facundo Mena, 331.º, por 6-2 e 6-4.



Na segunda ronda está também João Domingues, ao contrário de Gonçalo Oliveira, semifinalista em Campinas e que foi esta tarde eliminado. Nos oitavos de final, Gastão Elias vai encontrar o argentino Facundo Arguello, 274.º do mundo, que afastou o compatriota Facundo Mena, 331.º, por 6-2 e 6-4.Na segunda ronda está também João Domingues, ao contrário de Gonçalo Oliveira, semifinalista em Campinas e que foi esta tarde eliminado.

O tenista português Gastão Elias, sétimo cabeça de série, qualificou-se esta terça-feira para a segunda ronda do Challenger de Buenos Aires, ao afastar o espanhol Marc Giner, vindo da fase de qualificação.Dois dias depois de ter vencido o Challenger de Campinas, no Brasil, o português, 128.º do mundo, impôs-se ao espanhol, 362.º, por 6-3 e 7-6 (4), em uma hora e 34 minutos.

Autor: Lusa