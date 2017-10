Continuar a ler

Já nos oitavos de final está João Domingues, 182.º do mundo, que na segunda-feira bateu o argentino Facundo Bagnis, 162.º, por 7-6 (7-1) e 6-3, num embate que durou uma hora e 39 minutos. Ainda hoje Gastão Elias, sétimo cabeça de série e campeão em Campinas, joga com o espanhol Marc Giner, proveniente da fase de qualificação.Já nos oitavos de final está João Domingues, 182.º do mundo, que na segunda-feira bateu o argentino Facundo Bagnis, 162.º, por 7-6 (7-1) e 6-3, num embate que durou uma hora e 39 minutos.

O tenista português Gonçalo Oliveira foi esta terça-feira eliminado na primeira ronda do Challenger de Buenos Aires, ao perder com o francês Maxime Janvier na estreia no torneio de terra batida.Depois de ter chegado às meias-finais do Challenger de Campinas, no Brasil, Gonçalo Oliveira, 214.º do mundo, foi derrotado por Janvier, 288.º, por 6-3, 7-5, em uma hora e 33 minutos.

Autor: Lusa