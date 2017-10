O tenista João Domingues apurou-se esta terça-feira para os oitavos de final do Challenger de Guayaquil, no Equador, após afastar o também português Gonçalo Oliveira por 2-1.João Domingues, 172.º do ranking ATP, bateu Gonçalo Oliveira, 212.º da hierarquia mundial, pelos parciais de 3-6, 6-2 e 6-3, em duas horas e 12 minutos.Nos oitavos de final, João Domingues pode encontrar outro português, caso Gastão Elias (127.º do ranking ATP) vença, daqui a umas horas, o eslovaco Jozef Kovalic (161.º ATP).

Autor: Lusa