Portugal vai defrontar a Ucrânia no Clube Internacional de Foot-Ball (CIF), em Lisboa, na segunda eliminatória do Grupo I da zona euro-africana da Taça Davis, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Ténis (FPT).Portugal volta a jogar no CIF, depois de na primeira eliminatória ter derrotado Israel, por 5-0, nos 'courts' daquele clube lisboeta.O encontro entre a equipa portuguesa e a Ucrânia realiza-se de 7 a 9 de abril, com o vencedor a qualificar-se para o 'play-off' de apuramento para o Grupo Mundial.

Autor: Lusa