A alemã Angelique Kerber, líder do ranking mundial de ténis e campeã em título do Open da Austrália, foi este domingo eliminada nos oitavos de final do primeiro Grand Slam do ano pela norte-americana CoCo Vandeweghe, 35.ª da hierarquia.Vandeweghe bateu Kerber, por 6-2 e 6-3, após uma hora e 10 minutos, e vai defrontar a espanhola Garbine Muguruza, detentora de Roland Garros, nos quartos de final do 'major' australiano.