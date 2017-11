Continuar a ler

A outra medida aprovada pelo ‘Grand Slam Board’ é o encurtar do período de aquecimento. A partir de agora, os jogadores têm apenas um minuto entre o momento em que entram em court e o início do aquecimento, que se mantém em 5 minutos. Concluídos esses tempos, cada jogador tem apenas mais 60 segundos, cronometrados, até começar o primeiro ponto da partida.Estas duas medidas pretendem acelerar o ritmo do jogo quebrando os tempos mortos que, na opinião dos responsáveis da Federação Internacional (ITF), fazem o espectador perder o interesse.Mas há mais mudanças para além das já testadas: um jogador que desista antes da 1ª ronda no local do torneio vai receber metade do prize-money. Quem optar por entrar em court lesionado e desista no 1º encontro é penalizado com uma multa que pode ir até ao valor do prize-money. Esta medida pretende reduzir o número de jogadores que entram em prova lesionados nos Grand Slams apenas para ‘colher’ o cheque. Todas as mudanças aplicam-se apenas aos torneios do Grand Slam.Em 2019, os Grand Slams a passam ainda de 32 para 16 cabeças-de-série, como até 2001.