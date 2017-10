O tenista belga David Goffin, segundo cabeça de série, conquistou este domingo o primeiro troféu da temporada, ao derrotar o ucraniano Alexandr Dolgopolov, quinto, na final do torneio de Shenzhen, na China.No segundo encontro entre os dois tenistas, Goffin, 12.º do mundo, conseguiu 'vingar-se' da derrota no Open dos Estados Unidos, em 2013, e venceu Dolgopolov, 53.º, por 6-4, 6-7 (5-7), 6-3, em duas horas e quatro minutos.Desde 2014 que Goffin não erguia um troféu, ano em que venceu os torneios de Metz e Kitzbuhel.

Autor: Lusa