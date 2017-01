Continuar a ler

Del Potro superou as expectativas em 2016 ao fazer uma temporada bastante interessante, sendo vice-campeão olímpico no Rio de Janeiro, onde bateu Novak Djokovic e Rafael Nadal, além de ter ganho o torneio de Estocolmo.Em novembro, Juan Martin del Potro foi um dos heróis da primeira vitória da Argentina na Taça Davis.O enorme desgaste sofrido pelo argentino levou-o a desistir da presença no Open da Austrália, havendo, no entanto, a esperança de retomar a competição em fevereiro para depois encetar a época de 2017. O calendário de Del Potro ainda não está totalmente estabelecido, mas Record sabe que os promotores do Millennium Estoril Open continuam a fazer contactos. Outros jogadores que estão no radar para competirem no Clube de Ténis do Estoril são Nick Kyrgios e Dominic Thiem.