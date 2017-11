Continuar a ler

Autor de uma notável recuperação na fase final da temporada -- antes do US Open era apenas 47.º no ranking de apuramento para as ATP World Tour Finals -, Del Potro precisava de somar 20 pontos para ultrapassar Pablo Carreño Busta, que é o último virtual apurado.



Com a derrota do 17.º tenista do ranking ATP nos quartos do último Masters 1.000 da temporada, o campeão da última edição do Estoril Open continua a ser aquele que melhores hipóteses tem de rumar a Londres.



Só os norte-americanos John Isner e Jack Sock, que defronta hoje o espanhol Fernando Verdasco, podem impedir Carreño Busta de assegurar a última vaga, estando ambos obrigados a ganhar o torneio parisiense para roubarem o lugar ao espanhol.



As ATP World Tour Finals, também conhecidas como Masters, vão reunir os oito melhores tenistas da temporada entre 12 e 19 de novembro, na O2 Arena, em Londres.



Já apurados, estão o espanhol Rafael Nadal, o suíço Roger Federer, o alemão Alexander Zverev, o austríaco Dominic Thiem, o croata Marin Cilic, o búlgaro Grigor Dimitrov e David Goffin.



O tenista argentino Juan Martín del Potro perdeu o bilhete para as ATP World Tour Finals, ao cair em três sets diante do norte-americano John Isner, nos quartos de final do Masters 1.000 de Paris.O regresso do popular Delpo à competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada estava dependente do seu triunfo frente ao 14.º jogador mundial, mas o argentino não conseguiu superar a última barreira entre si e o Masters, caindo com os parciais de 6-4, 6-7 (5-7) e 6-4, em duas horas e 11 minutos.

